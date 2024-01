La idea de Brandon Vázquez, "Meter montón de goles"

"Sí, como dijiste, hay una huella grande en llenar y yo llego aquí a hacer mi propia historia, pero con la misma idea de también meter un montón de goles, ganar trofeos, levantar trofeos y nada más. Yo creo que sí puedo ayudar al equipo a ganar en sus asistencias, en goles, lo que sea, es la única prioridad que tengo".

En tales términos se expreso el refuerzo del Monterrey, Brandon Vázquez, esto al ser presentado ante los medios de comunicaciónn en el Gigante de Acero.

Además, el ex de la MLS se expresó más que bien de su nuevo club, "Sí, la decisión de venir para acá para mí fue fácil, te acercas a un equipo como el Monterrey y tienes que hacer todo para poder venir y jugar para un equipo así. Cincinnati fue un gran paso para mí, me ayudó en el crecimiento como jugador, pero como he dicho, yo creo que este paso era el perfecto movimiento para mí, para seguir creciendo, y en un club así histórico que gana trofeos, juega torneos internacionales, es algo que no quería dejar la oportunidad pasar, entonces estando aquí estoy muy muy feliz".

Y prosiguió con las flores a la Pandilla, "Para mí desde que se acercó Rayados conmigo, sabía que el club era de los más grandes de México, es top, tiene todo para ser campeón y para mí era el perfecto paso siguiente para mi carrera. Llegar a un club así no es nada que lo toma, yo no lo tomo nada fácil así, yo sé que hay una huella grande en llenar y yo quiero hacer mi propia historia aquí también y meter goles".

Con respecto a como lo han recibido dentro de la institución, el ariete dijo que, "Desde que llegué este club me ha hecho sentir como familia, me ha hecho sentir en casa mucho más de lo que me esperaba, éste club ha sido increíble conmigo desde el segundo que bajé del avión y super emocionado para jugar el partido del sábado, claro que no vengo con lo que ha hecho el equipo de pretemporada, se que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado, y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo".

Y ¿CÓMO JUEGA?

El futbolista de 25 años, también habló de sus principales características, "Yo creo que mis fuerzas, ser un punto referente del equipo, poder aguantar el balón y ayudar a que los jugadores alrededor de mí puedan entrar a la fase de ataque, mis movimientos dentro de la caja son muy fuertes, yo creo muchos espacios para los jugadores alrededor de mí y también como dijo Tato, mi tiro a gol, mis pases a compañeros para que metan goles también son precisos, entonces pues traigo un poquito de todo".

Y cerró diciendo, "Sí, entiendo perfecto, los compañeros con los que he estado entrenando los últimos días, con los que voy a jugar alrededor de mí, les tengo toda la confianza completa de lo técnico, a lo táctico, de lo que hemos estado trabajando con el entrenador, sé que vamos a tener muchísimas oportunidades de gol y yo voy a estar ahí en la caja también para aportar y meter goles ahí".

