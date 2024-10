 Checo Pérez finaliza noveno en práctica del GP de México

Este viernes, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de México en la novena posición.

La sesión, dominada por Carlos Sainz y Oscar Piastri, estuvo marcada por pruebas especiales de neumáticos Pirelli, accidentes en pista y problemas técnicos para Max Verstappen, compañero de equipo de Pérez en Red Bull Racing.

La segunda práctica fue una prueba para los nuevos compuestos de Pirelli, lo que disminuyó su valor predictivo de cara a la competencia. Sin embargo, Pérez logró colocarse temporalmente en la primera posición al inicio de la sesión con un tiempo de 1:19.030, antes de que otros pilotos comenzaran a mejorar sus marcas.

Finalmente, Pérez terminó en noveno lugar, desplazado en los últimos minutos por Lando Norris, quien registró una vuelta rápida en el cierre.

