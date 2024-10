George Russell sufre accidente en GP de México

El piloto británico George Russell generó la primera bandera roja de la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, luego de perder el control de su monoplaza en la zona de las Eses y chocar contra las barreras de protección.

El accidente se produjo este viernes a tan solo 15 minutos del inicio de la sesión, en la cual el español Carlos Sainz lideraba la tabla de tiempos.

Cabe señalar que el incidente ocurrió cuando Russell transitaba la complicada sección de las Eses, en las inmediaciones del Estadio GNP, y tocó en exceso uno de los bordillos con los neumáticos del lado derecho de su Mercedes.

Esto causó que el vehículo se desestabilizara, derivando en un fuerte impacto del costado derecho contra las barreras TecPro, que sirven para mitigar la fuerza de los choques en el circuito.

Aunque el accidente provocó daños considerables en el Mercedes de Russell, el piloto logró salir del vehículo por su propio pie.

El equipo médico acudió rápidamente para evaluar su estado y trasladarlo al centro médico del autódromo, donde fue sometido a revisiones de rutina. Hasta el momento, Russell no ha reportado lesiones graves.

Mientras Russell era evaluado, los oficiales de pista comenzaron las reparaciones en la zona de impacto, lo que generó una pausa en la sesión.

La bandera roja fue retirada una vez que los trabajadores garantizaron que el área era segura para el resto de los pilotos. Al momento del incidente, el español Carlos Sainz, al volante de su Ferrari, se mantenía en la primera posición con un tiempo de 1 minuto y 17.809 segundos, seguido de cerca por el Red Bull de Liam Lawson y el McLaren de Oscar Piastri.

El danés Kevin Magnussen y el japonés Yuki Tsunoda completaban los cinco primeros lugares de la tabla.

Este accidente en la segunda práctica no fue el único incidente significativo de la jornada. Durante la primera práctica libre, se produjeron dos banderas rojas, una de ellas provocada por un choque entre el Williams de Alex Albon y el Ferrari de Oliver Bearman, quien reemplazaba a Charles Leclerc en la sesión inicial.

El impacto dejó daños en ambos monoplazas y obligó a interrumpir temporalmente la actividad en pista.

