Kostyuk elimina a Swiatek y avanza en Roland Garros

Marta Kostyuk sorprendió a Iga Swiatek en su cumpleaños y avanzó a cuartos en Roland Garros, donde habrá una campeona inédita

La ucraniana Marta Kostyuk protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros al derrotar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek y avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo.

La tenista, sembrada número 15, se impuso con autoridad por 7-5 y 6-1, arruinando además el cumpleaños número 25 de la polaca, quien no pudo mantener su dominio en la arcilla parisina.

Con esta victoria, Kostyuk rompió una racha negativa ante Swiatek, a quien nunca había vencido ni siquiera en un set en sus tres enfrentamientos previos.

Kostyuk confirmó su gran momento sobre tierra batida, superficie en la que se mantiene invicta esta temporada y suma ya 16 triunfos consecutivos.

Durante el partido, la ucraniana destacó por su capacidad defensiva y precisión desde el fondo de la cancha, obligando a Swiatek a cometer múltiples errores no forzados que terminaron por inclinar el duelo.

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El primer set fue altamente disputado, con intercambios intensos desde la línea de fondo. Swiatek llegó a tomar ventaja, pero errores clave, incluidas dobles faltas en momentos decisivos, permitieron que Kostyuk remontara y cerrara el parcial.

En la segunda manga, la polaca mostró señales de desconcierto y, pese a lograr un quiebre inicial, no pudo sostener su nivel. Kostyuk dominó el resto del set al ganar cinco juegos consecutivos.

Habrá campeona inédita

La eliminación de Swiatek se suma a la de otras favoritas como Coco Gauff, lo que garantiza que este año Roland Garros coronará a una nueva campeona en la rama femenil.

En el cuadro masculino ocurre una situación similar tras las derrotas de figuras como Jannik Sinner y Novak Djokovic, además de la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Kostyuk llega fortalecida tras conquistar recientemente los títulos en Madrid, el más importante de su carrera, y en Rouen, Francia.

“Sigo en shock. Vencer a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces”, declaró la ucraniana tras su victoria.

La tenista aseguró que su enfoque ha cambiado en esta temporada, priorizando el disfrute del juego por encima de los resultados.

“Lo más importante que he estado haciendo es intentar disfrutar. No me centro en ganar o perder; juego al tenis porque lo amo”, afirmó.

Cirstea vuelve a destacar

En otra historia destacada del torneo, la rumana Sorana Cirstea avanzó a los cuartos de final tras vencer a la china Wang Xiyu por 6-3 y 7-6 (4).

Este logro marca su regreso a esta instancia en Roland Garros 17 años después de su primera aparición en cuartos de final en el mismo torneo.

La diferencia entre ambas participaciones representa la más larga en la Era Abierta para una jugadora en un mismo Grand Slam.

“No hay fecha de caducidad para la ambición y los sueños. Me encanta el tenis y seguir compitiendo a este nivel”, expresó Cirstea.

La veterana tenista, quien planea retirarse al final de la temporada, destacó la importancia de mantenerse fiel a sus aspiraciones pese a las expectativas sociales relacionadas con la edad.

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