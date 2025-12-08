Jesús Orozco manda emotivo mensaje tras su lesión en el tobillo

El futbolista abandonó el campo en camilla mientras sus compañeros, rivales y aficionados observaban con preocupación la escena

La eliminación de Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX frente a Tigres no solo significó el final de su camino rumbo al título, también dejó una imagen que estremeció a la afición y prendió alarmas en el futbol mexicano. Un empate 2-2 en el marcador global sentenció la serie por el criterio de posición en la tabla, pero el impacto más fuerte ocurrió dentro del terreno de juego, cuando Jesús Orozco Chiquete sufrió una impactante lesión que dejó en silencio el estadio.

Al minuto 63, el defensor disputó un balón y su tobillo se dobló de manera alarmante. La gravedad del gesto fue evidente, y de inmediato ingresaron los servicios médicos para atenderlo. El futbolista abandonó el campo en camilla mientras sus compañeros, rivales y aficionados observaban con preocupación. La escena generó conmoción tanto en los seguidores de Cruz Azul como en la afición de Tigres, que respondió con un aplauso de respeto y solidaridad.

Cruz Azul eliminado por un penal atajado & Chiquete Orozco con el pie quebrado. pic.twitter.com/jVv4KB3SKf — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 7, 2025

'El camino no será fácil': Chiquete Orozco manda mensaje tras lesión

Horas después del partido, el futbolista de 23 años reapareció en sus redes sociales con un mensaje cargado de emotividad. Agradeció las muestras de apoyo recibidas y reconoció la actitud de todos los presentes en el estadio. En sus palabras, destacó el respaldo de sus compañeros, del cuerpo técnico y, de manera especial, el gesto de la afición rival, al que calificó como una muestra de la grandeza del futbol.

Orozco no ofreció detalles sobre el diagnóstico médico, pero dejó claro que el proceso no será sencillo. Aseguró que cuenta con el respaldo de la institución y que trabajará con determinación para regresar más fuerte. Su mensaje dejó entrever que la recuperación será lenta, aunque mantuvo una actitud optimista frente al complicado escenario que enfrenta.

Un golpe que va más allá del resultado deportivo

En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón hizo memoria de lo ocurrido en la jornada 17, cuando una fuerte entrada dejó fuera al arquero Kevin Mier por varios meses. Esa ausencia, explicó, influyó directamente en la pérdida del liderato general.

Según sus palabras, de haber mantenido esa posición en la tabla, el empate global ante Tigres habría significado el pase a la final. Esa cadena de eventos convirtió la eliminación en un episodio cargado de frustración, donde las lesiones marcaron el rumbo de la institución en la recta final del torneo.