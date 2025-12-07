Tigres sella su pase a la final tras empatar con Cruz Azul

Debido a esto, quedó definido que la final del torneo Apertura de la Liga MX será disputada entre Tigres y Toluca, con horario y fecha todavía por definir.

Tigres UANL empató 1-1 ante Cruz Azul en el Estadio Universitario, resultado que dejó un 2-2 en el marcador global y le permitió avanzar a la Final del Apertura de la Liga BBVA MX gracias a su mejor posición en la tabla general. Con este desenlace, la esperada Final Regia quedó descartada, ya que Rayados de Monterrey cayó 3-2 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, lo que arrojó un 3-3 global que favoreció a los escarlatas por el mismo criterio de desempate.

De esta manera, quedó definido que la final del torneo Apertura de la Liga MX será disputada entre Tigres y Toluca, con horario y fecha todavía por definir. El Volcán vibró con cada jugada desde el silbatazo inicial, en una noche cargada de tensión, drama y emociones que mantuvieron a la afición universitaria de pie durante los 90 minutos más reposición.

¿Quién anotó en el Tigres vs Cruz Azul y cómo quedó el global?

El encuentro arrancó luego de cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX, cuando el juez central Víctor Alfonso Cáceres Hernández dio inicio a la justa entre los dirigidos por Guido Pizarro y los pupilos de Nicolás Ricardo Larcamón. En los primeros minutos, la Máquina Celeste se volcó sobre el arco defendido por Nahuel Guzmán, quien sacó a relucir su experiencia y reflejos para mantener el cero, respaldado también por una zaga defensiva que funcionó como una auténtica muralla.

Con el paso del tiempo, el ritmo se emparejó. Ambos equipos comenzaron a proponer, generando llegadas constantes por las bandas y el centro del campo. La tribuna universitaria se convirtió en un factor clave: miles de aficionados entonaban cánticos, organizaban porras y ondeaban sus banderas, al grado de que en las gradas del Estadio Universitario no cabía ni un alfiler.

Fue al minuto 26 cuando llegó el momento que cambió la historia del juego. Juan Brunetta conectó un disparo de pierna derecha tras una precisa asistencia de André-Pierre Gignac. El balón pegó junto al palo izquierdo del arco defendido por Andrés Gudiño, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0 a favor de Tigres. El Volcán estalló en júbilo. Brunetta se hacía presente en el marcador en un momento decisivo.

¡La 𝐔 de Nuevo León está en la Gran Final del Futbol Mexicano! pic.twitter.com/Unm6Suin89 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Polémica arbitral y resistencia defensiva en el primer tiempo

El partido se tornó intenso. Hubo centros al área, disparos de media distancia y grandes atajadas por parte de ambos guardametas. La polémica surgió al minuto 40, cuando el jugador de Cruz Azul Ángel Márquez recibió un empujón dentro del área por parte del defensivo Joaquim Pereira, quien además pisó accidentalmente a su rival. La jugada generó reclamos y tensión en la banca visitante, aunque el silbante decidió continuar sin señalar penal en ese momento.

El cronómetro llegó a los 45 minutos y se señalaron tres de compensación. Al concluir el tiempo añadido, el árbitro marcó el final de la primera mitad con el 1-0 momentáneo para los felinos, resultado que los colocaba muy cerca de la serie final, aunque aún quedaban 45 minutos de máxima exigencia.

Penal atajado por Nahuel Guzmán: la jugada clave del partido

Para el segundo tiempo, tanto Tigres como Cruz Azul regresaron al terreno de juego con el mismo once inicial, en un claro voto de confianza de sus directores técnicos hacia los futbolistas que estaban dentro del rectángulo verde. El costado derecho fue explotado una y otra vez por Diego Lainez, quien insistía con velocidad y desequilibrio ante la portería de Andrés Gudiño, arquero que lucía un uniforme verde esmeralda.

Conforme avanzaban los minutos, ambos estrategas comenzaron a realizar modificaciones, refrescando distintas zonas en busca de mantener la intensidad. El conjunto capitalino empezó a recurrir constantemente a la falta como método para frenar los ataques de los de la UANL, mientras que en ciertos lapsos se percibía desesperación y pérdida de claridad en su ofensiva.

El momento determinante se presentó al minuto 69, cuando Gabriel Fernández fue derribado dentro del área. Tras consultar el VAR (Video Assistant Referee), el árbitro decretó la pena máxima a favor de Cruz Azul. El propio ‘Toro’ Fernández tomó el balón y cobró a media altura, pero Nahuel Guzmán se vistió de héroe al detener el disparo con ambas manos, desatando la euforia total en las tribunas.

El ambiente en el Volcán alcanzó su punto más alto: cánticos, brincos, luces de celulares y una atmósfera electrizante acompañaban cada jugada. Aun así, la Máquina no dejó de insistir y Tigres apostó al contragolpe, con un Ángel Correa que impulsaba constantemente a la línea ofensiva.

¡Enorme el @PatonGuzman en el fondo para atajar el penal! pic.twitter.com/1ZRL2kZ4CP — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Autogol, empate y silbatazo final en el Volcán

El desgaste físico terminó pasando factura. El defensivo Jesús Orozco tuvo que abandonar el campo tras sufrir una lesión, saliendo en el clásico “carrito de las desgracias”. Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral decidió agregar siete minutos de reposición, elevando aún más la tensión en el estadio.

En un intento por despejar el peligro, Juan José Sánchez Purata terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, firmando el 1-1 definitivo. A pesar del empate, el marcador global de 2-2 beneficiaba a los de la UANL por su ubicación en la tabla general. Instantes después, Víctor Alfonso Cáceres Hernández hizo sonar su silbato para decretar el final del encuentro.

Con este resultado, Tigres es finalista del Apertura de la Liga BBVA MX y se medirá contra Toluca por el título. El camino doloroso de Cruz Azul terminó en el Volcán, mientras que los universitarios dieron un paso firme rumbo a un nuevo campeonato, respaldados por su gente y por una actuación que quedará marcada por la atajada de Guzmán y el gol de Brunetta.

Ahora, la atención de todo el fútbol mexicano se centra en lo que será una final explosiva: Tigres vs Toluca, una serie que promete emociones, intensidad y una batalla estratégica en busca de la gloria en la Liga MX.