Kevin Mier sufre fractura y se perderá la Liguilla con Cruz Azul

La lesión se dio tras una fuerte entrada ante Pumas. No hay tiempo estimado de recuperación y también queda en duda su presencia en el Mundial 2026.

Cruz Azul recibió un duro golpe tras su derrota ante Pumas, luego de confirmarse que el portero Kevin Mier sufrió una fractura derivada de la entrada de Adalberto Carrasquilla en el duelo donde los celestes perdieron el liderato general.

La confirmación fue difundida por el periodista Javier Alarcón, quien informó que la lesión del arquero es de consideración y lo dejará fuera de la Liguilla, lo que complica el cierre de campaña para el equipo de Nicolás Larcamón.

El arquero titular no estará disponible para la fase final del torneo Apertura 2025 y tampoco podrá disputar la Copa Interamericana de diciembre. El club analiza la posibilidad de solicitar la inhabilitación de Carrasquilla por la acción que terminó en esta lesión.

Hasta el momento, Mier no se ha pronunciado sobre su estado físico ni se ha precisado cuánto tiempo tardará en volver a las canchas.

🚨🏥 Kevin Mier sufrió fractura de tibia por la durísima entrada que recibió anoche en el partido entre Cruz Azul y Pumas por Liga MX 🇲🇽.



Pronta recuperación para él 🙏🏾🙏🏾



pic.twitter.com/7aPx87b5Jq — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2025

¿Riesgo Mundial 2026?

Aunque Mier no es el portero titular garantizado de la Selección de Colombia, es un convocado recurrente y su lesión pone en duda su aparición en el Mundial 2026, aunque existe margen de meses para su recuperación previa a la justa.

Mientras tanto, el arbitraje también quedó bajo cuestionamiento, pues pese a revisar la jugada en VAR, Fernando Hernández terminó mostrando solo amarilla a Carrasquilla. Se espera que los silbantes también reciban sanción disciplinaria

Filtran domicilio de Carrasquilla tras lesionar a Kevin Mier

La confirmación de la fractura de Kevin Mier detonó una escalada extrema de violencia en redes sociales contra Adalberto “Coco” Carrasquilla. El jugador de Pumas pasó de ser criticado por la entrada imprudente en el Cruz Azul vs Pumas, a convertirse en blanco de amenazas de daño físico y mensajes que plantean lesiones directas contra él.

En la plataforma X, usuarios difundieron lo que presuntamente sería su domicilio particular, mientras otros comentarios derivaron en amenazas explícitas. Incluso hay mensajes que sugieren pagar para lesión física deliberada, lo que elevó el nivel de riesgo al terreno penal.

También aparecieron referencias violentas asociadas al origen colombiano del guardameta cementero, insinuando supuestas represalias, escalando la conversación a estereotipos y violencia verbal con componentes de ataque directo.

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada", declaró Carrasquilla tras el juego.

La situación se mantiene activa en redes sin posicionamiento oficial del Club Universidad hasta el cierre de esta edición.