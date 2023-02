Ferrari presenta su nuevo SF-23 para la Fórmula 1

Un monoplaza que mantiene su estética tradicional, sin sorpresas, en la que el rojo predomina y resalta respecto al resto de componentes

Por: EFE

Febrero 14, 2023, 8:00

La escudería italiana Ferrari presentó este martes el SF-23, el nuevo monoplaza de Ferrari para el Mundial de Fórmula 1, con una puesta en escena diferente a la del resto de equipos, pues el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc lo estrenaron en pista.

No fue una presentación al uso la de Ferrari, que reunió en Maranello (Emilia-Romaña, norte), en el circuito de Fiorano, a un centenar de aficionados de la escudería italiana para presenciar el estreno del nuevo coche.

'Es muy bonito, más que el del año pasado. Y ya pensé que era imposible ser más bonito. Ahora vamos a empezar con las pequeñas cosas: los frenos, las longitudes... Las primeras impresiones', dijo Sainz sobre el nuevo auto.

'Es único estar aquí. Es increíble tener este escenario en Maranello con toda la historia que tiene, Ferrari es el único equipo con este ambiente', añadió el piloto madrileño.

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la última carrera de la temporada pasada: 'Ha sido un parón de invierno largo. He estado de vacaciones en diciembre pero en enero mi cuerpo me pedía acción y ya estamos preparados para todo lo que viene'.

Una nueva temporada en la que volverá a medirse a Leclerc, con el que confirmó tener una gran relación fuera de pista.

'Normalmente estamos muy empatados (en tiempos), pero intentaré siempre ser el más rápido. Siempre que estamos en pista competimos, es lo bueno de tener una buena relación fuera y dentro de la pista, siempre con respeto', explicó.

Algo que reforzó el propio Leclerc: 'Nos haremos mejores el uno al otro hasta el final'.

El piloto monegasco, que el pasado año finalizó segundo en el campeonato de pilotos, solo por detrás del neerlandés Max Verstappen (RedBull), dejó claro cuál era su objetivo, sus expectativas y aspiraciones.

'No puedo esperar a comenzar el Mundial. El 2022 fue un paso adelante comparado con 2021 y 2020, por lo que estoy deseando empezar este año. El objetivo es ganar. La sensación de ganar es lo que me motiva. Estoy deseando volverme a subir al coche y ojalá poder ganar', expresó el piloto, que completó las dos primeras vueltas del monoplaza en el circuito.

'Me he sentido bien, todo ha ido perfecto', dijo nada más bajarse del coche. 'Con dos vueltas es complicado pero he dado el 'feedback' ya a los mecánicos', puntualizó.

Por su parte, el director general de la escudería Ferrari, el francés Fred Vasseur, insistió en su idea principal de la temporada, en la que el equipo estará por encima tanto de Sainz como de Leclerc.

'No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero', declaró Vasseur, que se incorporó a Ferrari a principios de enero tras la renuncia de su predecesor, el italiano Mattia Binotto.

'Por el momento, desde que he llegado todo es intenso, se puede sentir la presión', añadió

Además, aseguró que hay mucha ilusión puesta en la temporada y que se ha trabajado en la fiabilidad del coche, algo que complicó la temporada pasada.

'Mi contribución en este coche es muy pequeña porque acabo de llegar, pero hay un gran presentimiento. Esa sensación es importante para la motivación de cara a la temporada', apuntó el director de la escudería.

'No es ningún secreto que el año pasado la fiabilidad del motor no fue la mejor, hemos trabajado bien en este invierno para mejorar este aspecto', sentenció.