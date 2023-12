'Aquaman 2' lidera en taquilla en su semana de estreno

El nuevo estreno de DC y Warner Bros., liderado por Jason Momoa, "Aquaman y el Reino Perdido", se alzó con una recaudación de 28,1 millones de dólares en sus primeros tres días en Norteamérica, proyectando alcanzar los 40 millones para el lunes, marcando un sólido desempeño a pesar de un fin de semana con menor afluencia en los cines.

A pesar de los estrenos de películas como "Migration", "Anyone But You", "The Iron Claw" y "All of Us Strangers", la taquilla se vio afectada por la Navidad que coincidió con el fin de semana, disminuyendo la asistencia a las salas. No obstante, el panorama cambiará con los lanzamientos programados para el lunes, incluyendo la esperada versión de "The Color Purple", "Ferrari" y "The Boys in the Boat", prometiendo un aumento en la afluencia durante el período festivo.

"Aquaman y el Reino Perdido", estimada en unos 200 millones de dólares de producción, sigue los pasos de su predecesora, que en 2018 logró una recaudación global de 1.200 millones tras su estreno con 67,8 millones. En este contexto, Warner Bros. se consolida como uno de los estudios más prominentes en la taquilla actual, proyectando tres de las cinco películas de mayor recaudación para el lunes.

Otras producciones destacadas en el panorama de la taquilla incluyen "Wonka", que en su segundo fin de semana alcanzó 17,7 millones y se prevé alcance los 26,1 millones para el lunes, ascendiendo su total a 83,6 millones a nivel doméstico. Por su parte, "Migration" de Illumination and Universal, proyecta un aumento a 17,1 millones tras su debut de 12,3 millones, mientras que otras como "Anyone But You", "The Iron Claw", "The Zone of Interest" y "All of Us Strangers" marcan su presencia en la cartelera con cifras destacables en recaudación en sus primeros días en cines selectos y ampliaciones de estreno.

