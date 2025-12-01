Estas son las veces que Chivas ha perdido ante Cruz Azul

El Guadalajara necesita ganar en la capital para avanzar, pero sus números como visitante ante La Máquina no lo favorecen. Estos son los antecedentes del Rebaño

La serie entre Chivas y Cruz Azul llega a su punto de mayor tensión en el Apertura 2025. Tras el empate sin goles en la ida, el panorama es claro para el conjunto rojiblanco: necesita ganar por cualquier marcador si quiere instalarse en las semifinales.

No hay margen para la especulación ni para el error, sobre todo considerando que cerrar la llave en la Ciudad de México ha representado un obstáculo constante en los últimos años.

El equipo dirigido por Gabriel Alejandro Milito sabe que su único camino es salir del Estadio Olímpico Universitario con la victoria. Sin embargo, la estadística reciente no juega a su favor.

Desde 2015, Chivas ha visitado en distintas sedes al conjunto celeste en 11 ocasiones, con un balance poco alentador: solo tres triunfos, cinco derrotas y tres empates, para un rendimiento cercano al 28% en este tipo de encuentros.

Qué necesita Chivas para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025

La ecuación no tiene misterio. Con el 0-0 en la ida disputada en el Estadio Akron, empatar o perder significa la eliminación automática. Únicamente una victoria pondrá al Club Deportivo Guadalajara en la siguiente ronda. Esta presión convierte el duelo de vuelta en uno de los más determinantes del torneo tanto a nivel deportivo como emocional para el plantel.

Milito ha insistido en que su equipo está preparado para competir bajo estas condiciones. En sus palabras, la eliminatoria sigue abierta y la intención es mantener una postura ofensiva aún jugando de visitante. El respeto hacia Cruz Azul es evidente, pero también la convicción de que pueden ejecutar un partido sólido fuera de casa, como lo han hecho en otras etapas del torneo regular.

Antecedentes recientes de Chivas vs Cruz Azul en la Ciudad de México

Los últimos triunfos del Rebaño como visitante ante La Máquina se remontan a torneos puntuales. En el Clausura 2022 ganaron 1-0 con anotación de Cristian Calderón. Antes, en el Clausura 2019, se repitió el mismo marcador con gol de Ronaldo Cisneros. El precedente más lejano fue en el Clausura 2015, cuando Aldo de Nigris y Marco Fabián firmaron el triunfo rojiblanco en territorio celeste.

No obstante, el presente marca otra tendencia: Chivas suma tres derrotas consecutivas ante Cruz Azul. A esto se añade la fortaleza reciente de La Máquina en el Olímpico Universitario, estadio donde registra una sola derrota desde que se convirtió en su casa temporal. Esa caída ocurrió ante Pumas, en el cierre de la fase regular, en un encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

Empate sin goles que preocupa al Guadalajara

Otro factor que inquieta a la afición rojiblanca es el historial cuando la ida de una serie termina 0-0. Chivas ha vivido este escenario en ocho ocasiones y únicamente en una logró avanzar de fase. Esa excepción ocurrió en el Clausura 2015 frente al Atlas, cuando, tras el empate inicial, ganó la vuelta por un contundente 4-1.

En los 16 partidos correspondientes a esas ocho eliminatorias, el balance es negativo: una victoria, nueve empates y seis derrotas. A pesar de estos números, los más de 40 millones de Chiva Hermanos mantienen viva la esperanza de una remontada histórica.