¿Podría haber Clásico Regio en Semifinales? Te decimos por qué

Tigres protagonizó una de las remontadas más memorables del Apertura 2025 al eliminar a Tijuana. Después de caer 3-0 en la ida, los felinos se impusieron 5-0 en el Estadio Universitario con goles de Nicolás Ibáñez, doblete de Juan Brunetta y tantos de Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. El global de 5-3 les permitió avanzar a semifinales con autoridad.
Por su parte, Monterrey logró superar a Club América en una serie intensa y emocionante. Los Rayados se impusieron 2-0 en la ida, y aunque cayeron 2-1 en la vuelta, un gol de Germán Berterame en el minuto 90+2 selló el 3-2 global, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo.
¿Qué se necesita para que haya Clásico Regio en semifinales?
Para que Tigres y Monterrey se enfrenten antes de la final, es necesario que Chivas derrote a Cruz Azul en el partido pendiente de Cuartos de Final. Con los regiomontanos clasificados como segundo y tercero en la tabla general, ya tienen derecho a cerrar de local sus series, pero el choque regio depende del resultado del otro encuentro.
Si Chivas vence a La Máquina, la llave quedaría con Tigres vs Rayados, mientras que Toluca se mediría ante el Rebaño.
Tigres ahora está motivado tras la remontada épica, y Monterrey, algo golpeado tras sufrir ante América aunque avanzó gracias a su temple y un gol en el último suspiro. Este tipo de semifinal promete emociones, estadios llenos y la adrenalina que caracteriza a la Liguilla.
Si no hay Clásico Regio en semifinales, podría haber Final regia
Si Cruz Azul se impone, Tigres y Monterrey tendrían caminos distintos hacia la final. Tigres enfrentaría a Cruz Azul, mientras que Rayados se mediría a Toluca. Aunque no se cruzarían, ambos tendrían que superar rivales complicados para mantener viva la posibilidad de un choque regio en la final.
La intensidad no disminuye: Tigres llega con un plantel en pleno impulso tras su goleada, mientras Monterrey mantiene la necesidad de reivindicarse y mostrar su capacidad de resiliencia. La expectativa de una posible Final Regia sigue vigente, aunque con un recorrido más desafiante para ambos.
Orgullo y rivalidad, más allá del juego
Un Clásico Regio en semifinales no es solo un partido: es historia, rivalidad y pasión regional. Tigres buscará imponer su localía, la fuerza de su afición y su capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad, mientras Monterrey confía en su experiencia, carácter y la eficacia que lo metió en semifinales con drama.
La cancha hablará, pero la tensión, la intensidad ofensiva y el deseo de triunfo anticipan un encuentro de alto voltaje que promete ser uno de los momentos más electrizantes del Apertura 2025.
Con información de Gerardo Vázquez