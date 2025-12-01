¿Podría haber Clásico Regio en Semifinales? Te decimos por qué

El deseo de triunfo anticipan un encuentro de alto voltaje que promete ser uno de los momentos más electrizantes del Apertura 2025.

Tigres protagonizó una de las remontadas más memorables del Apertura 2025 al eliminar a Tijuana. Después de caer 3-0 en la ida, los felinos se impusieron 5-0 en el Estadio Universitario con goles de Nicolás Ibáñez, doblete de Juan Brunetta y tantos de Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. El global de 5-3 les permitió avanzar a semifinales con autoridad.

Por su parte, Monterrey logró superar a Club América en una serie intensa y emocionante. Los Rayados se impusieron 2-0 en la ida, y aunque cayeron 2-1 en la vuelta, un gol de Germán Berterame en el minuto 90+2 selló el 3-2 global, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

¿Qué se necesita para que haya Clásico Regio en semifinales?

Para que Tigres y Monterrey se enfrenten antes de la final, es necesario que Chivas derrote a Cruz Azul en el partido pendiente de Cuartos de Final. Con los regiomontanos clasificados como segundo y tercero en la tabla general, ya tienen derecho a cerrar de local sus series, pero el choque regio depende del resultado del otro encuentro.

Si Chivas vence a La Máquina, la llave quedaría con Tigres vs Rayados, mientras que Toluca se mediría ante el Rebaño.

Tigres ahora está motivado tras la remontada épica, y Monterrey, algo golpeado tras sufrir ante América aunque avanzó gracias a su temple y un gol en el último suspiro. Este tipo de semifinal promete emociones, estadios llenos y la adrenalina que caracteriza a la Liguilla.

Si no hay Clásico Regio en semifinales, podría haber Final regia

Si Cruz Azul se impone, Tigres y Monterrey tendrían caminos distintos hacia la final. Tigres enfrentaría a Cruz Azul, mientras que Rayados se mediría a Toluca. Aunque no se cruzarían, ambos tendrían que superar rivales complicados para mantener viva la posibilidad de un choque regio en la final.

La intensidad no disminuye: Tigres llega con un plantel en pleno impulso tras su goleada, mientras Monterrey mantiene la necesidad de reivindicarse y mostrar su capacidad de resiliencia. La expectativa de una posible Final Regia sigue vigente, aunque con un recorrido más desafiante para ambos.

Orgullo y rivalidad, más allá del juego

Un Clásico Regio en semifinales no es solo un partido: es historia, rivalidad y pasión regional. Tigres buscará imponer su localía, la fuerza de su afición y su capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad, mientras Monterrey confía en su experiencia, carácter y la eficacia que lo metió en semifinales con drama.

La cancha hablará, pero la tensión, la intensidad ofensiva y el deseo de triunfo anticipan un encuentro de alto voltaje que promete ser uno de los momentos más electrizantes del Apertura 2025.

Con información de Gerardo Vázquez