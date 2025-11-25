Definen horarios para los cuartos de final del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025, en donde Tigres y Rayados tendrán actividad

Quedaron definidas las fechas y horarios de los duelos de cuartos de final del Apertura 2025, que comennzarán este miércoles con tres partidos.

El líder general, Toluca, se enfrentará a los Bravos de Juárez, que consiguieron el último boleto de la fiesta grande. El duelo de ida será el miércoles 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Benito Juárez. La vuelta está programada para el sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas, en el Nemesio Diez.

Rayados recibirá al América en la ida el miércoles 26 de noviembre, en punto de las 21:05 horas, en la cancha del Gigante de Acero, mientras que la vuelta será el sábado 29, a las 17:00 horas, en el estadio Ciudad de los Deportes.

El sublíder Tigres enfrentará a Xolos, que logró meterse a la liguilla tras un intenso play-in. En un horario atípico, los felinos visitarán la frontera para el duelo de ida el miércoles 26 de noviembre, a las 23:00 horas, en el estadio Caliente. La vuelta se jugará el sábado a las 21:10 horas en el estadio Universitario.

Por su parte, en un atractivo duelo de liguilla, Chivas recibirá en la ida a Cruz Azul el jueves 27 de noviembre, a las 20:07 horas, en el estadio Akron. La vuelta se efectuará el domingo 30 de noviembre, a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario.