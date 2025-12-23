En qué equipos jugaría Sebastián Córdova tras salida de Tigres

Su continuidad lucía poco probable luego de que fuera marginado del plantel por Guido Pizarro, situación que coincidió con el cierre de su contrato

El ciclo de Sebastián Córdova con Tigres llegó oficialmente a su fin tras cuatro años de estancia en el club regiomontano. Luego del subcampeonato obtenido en el Apertura 2025, donde los felinos cayeron en la Final ante Toluca, la directiva decidió no renovar el contrato del mediocampista, quien ahora se declara agente libre.

La salida del futbolista de 28 años no tomó por sorpresa al entorno del club. Desde semanas atrás, su continuidad lucía poco probable luego de que fuera marginado del plantel por Guido Pizarro, situación que coincidió con el cierre de su vínculo contractual al término del año futbolístico.

Así fue la despedida de Tigres a Sebastián Córdova

A través de sus redes sociales, Tigres confirmó la despedida del jugador con un video que recopiló algunas de sus mejores acciones. Córdova había llegado a la institución en 2022 como uno de los llamados fichajes bomba, tras una inversión cercana a los 6 millones de dólares, a petición de Miguel Herrera.

Durante su etapa como felino, el mediocampista disputó 157 partidos oficiales, en los que registró 24 goles y 16 asistencias. En ese periodo, fue parte del equipo campeón del Clausura 2023, del Campeón de Campeones 2023 y del plantel subcampeón del Apertura 2025.

El momento que marcó su salida del plantel

Uno de los puntos clave ocurrió en la Jornada 9 del Apertura 2025, tras el partido ante Pumas el 21 de septiembre. A partir de ese encuentro, Córdova dejó de ser considerado, sin que se informaran públicamente los motivos, lo que reforzó la versión de que no continuaría en la institución.

Trayectoria previa de Sebastián Córdova

Formado en las fuerzas básicas del América, Córdova mostró desde temprano su versatilidad y calidad técnica. Sumó experiencia con Alebrijes de Oaxaca en 2016 y debutó en la Liga MX con Necaxa en 2018, antes de regresar a las Águilas, donde se consolidó.

¿En qué equipo puede jugar Sebastián Córdova?

Con su salida de Tigres, el mediocampista queda libre para negociar con cualquier club. En el mercado nacional, Pumas, Cruz Azul y Chivas aparecen como opciones viables, aunque el principal reto sería absorber su alto salario. Su futuro inmediato se mantiene abierto y podría definirse en las próximas semanas.