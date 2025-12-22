Javier Aquino rompe el silencio sobre su salida de Tigres

El futbolista habló públicamente sobre el hecho tras más de una década en el club y expuso las razones que, considera, influyeron en la decisión

La salida de Javier Aquino de Tigres generó reacciones este fin de semana luego de que el futbolista realizara un live en redes sociales donde habló sobre la forma en que el club puso fin a su etapa como jugador auriazul. El mediocampista, de 35 años, señaló que la decisión fue comunicada de manera abrupta, pese a su trayectoria dentro de la institución.

Años después de su llegada en el Apertura 2015, Aquino se consolidó como uno de los jugadores con mayor permanencia en el plantel. Durante más de una década formó parte de distintos procesos deportivos, incluidos periodos de reestructuración y etapas de títulos, lo que, a su juicio, hacía necesaria una comunicación distinta sobre su salida.

'Nunca exigí más de lo que creí merecer': Javier Aquino rompe el silencio sobre su salida del club

En entrevista, el futbolista afirmó que nunca solicitó condiciones fuera de lugar durante su estancia en Tigres. En la etapa final, explicó, aceptó las condiciones que la directiva le planteaba.

“Las formas importan y yo no exigía nada dentro del club, nunca exigí más de lo que creí merecer y, en esta ocasión, no merecía ni un aumento de salario”, expresó Aquino durante la transmisión.

Javier Aquino anunció la salida del equipo mediante un en vivo en Instagram | javieraquino7

Incómodo forma de comunicación del Club molestó a Aquino

De acuerdo con el propio jugador, la forma en que se le comunicó la decisión fue uno de los puntos que más le generó inconformidad. Aquino señaló que, tras más de diez años en la institución, esperaba un trato distinto en el cierre de su ciclo.

“Perdónanos si no te supimos decir entre líneas que entendieras que queríamos que te fueras”, fue parte del mensaje que, según Aquino, recibió por parte del club al momento de su salida.

Durante su intervención, el jugador también planteó la posibilidad de que su salida estuviera relacionada con su nacionalidad. Sin señalar responsables directos, consideró que las decisiones no siempre se aplican de la misma manera.

“Creo que me lo hacen porque soy mexicano y porque soy Javier Aquino”, declaró, al señalar que considera que a algunos jugadores extranjeros no se les habría comunicado una salida bajo las mismas condiciones.

Así fue la trayectoria de Javier Aquino en Tigres

Javier Aquino cerró su etapa con Tigres tras disputar más de 400 partidos oficiales y formar parte de uno de los periodos más exitosos del club. En su historial destacan cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y la Concachampions 2020.

Hasta el momento, el club no ha emitido una postura pública sobre las declaraciones del futbolista, mientras el tema continúa generando conversación entre aficionados y analistas del futbol mexicano.