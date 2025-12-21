Club Tigres dice adiós a Javier Aquino de manera emocional

Mediante las diferentes redes sociales del club, se publicó el video de despedida donde relatan los mejores momentos del zaguero mexicano

El lateral y extremo por izquierda ha defendido los colores del equipo de Tigres por 10 largos años, desde su llegada en 2015 Aquino se consolidó rápidamente para convertirse en titular indiscutible ante la competencia interna que existía para definir el planteamiento defensivo titular.

A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Aquino declaró que el partido de la gran final vs Toluca fue su último partido vistiendo la playera del equipo de San Nicolás de los Garza, Aquino agradeció a la directiva y entre lágrimas en los ojos confirmó su baja del club.

"Yo siempre fui entregado al club, siempre fui honesto y responsable con los colores, me voy y hoy me siento con la capacidad de decirles que el día de la final vs Toluca fue mi último baile" declaró en su live de Instagram

Después de que varios medios de comunicación y algunos portales mencionaron sobre su posible renovación, finalmente el jugador rompió él silenció para confirmar lo contrario a lo que se decía en las redes sociales sobre su situación con el club.

Club Tigres lo despide

Mediante las diferentes redes sociales del club, se publicó el video de despedida donde relatan los mejores momentos del zaguero mexicano desde su inició con el club hasta sus mejores momentos como futbolista tigre.

Un lateral ganador

Aquino, dentro de los 10 años que estuvo defendiendo los colores auriazules, ganó un total de 12 campeonatos con los tigres, incluyendo 5 títulos de liga, 4 Campeón de Campeones, 1 CONCACAF Champions League y 1 Campeones Cup.

Además, Aquino formó parte del equipo histórico en obtener por primera vez la medalla de plata para un equipo de CONCACAF en el torneo del Mundial de Clubes en la edición 2021, edición que tuvo como final el partido entre el campeón de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich y el Campeón de la CONCACAF, Tigres UANL, partido que termino 1-0 para el conjunto bávaro y de esta forma Tigres consiguió la primera medalla de plata en la historia para un equipo de CONCACAF.

El jugador originario de Oaxaca sumo la cantidad de 442 partidos jugados, colocándose como el quinto jugador en la historia del club con más partidos jugados, además anotó 30 goles y 58 asistencias catapultándolo como un futbolista histórico del club que quedara recordado por su gran estilo defensivo y ofensivo al mismo tiempo.

Su futuro como futbolista

Si bien no se ha informado nada sobre algún equipo donde Aquino jugaría para la siguiente temporada, también descartó en su en vivo sobre un posible retiro, ya que el jugador mencionó en su en vivo que no ha cerrado las puertas a su carrera profesional.