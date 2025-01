 Djokovic quiere que haya bailarines en los partidos de tenis

El tenista ex número uno del mundo se refirió al elemento de diversión que presenta el SuperBowl o la NBA, con bailarines y bailarinas que entran

Un espectáculo de bailarines entre un set y otro: esta idea propuso Novak Djokovic como ejemplo de "elemento de diversión" que podría introducirse en un deporte "tradicional y conservador" como el tenis para hacerlo más atractivo.

El serbio hizo estas declaraciones al término del partido en el que derrotó al checo Tomas Machac (6-1, 6-4 y 6-4) y se clasificó para los octavos de final del Abierto de Australia.

"Tenemos nuestra tradición, que hace a nuestro deporte diferente, pero también estamos un poco atrasados respecto a otros deportes. Debemos mantener la misma velocidad, con la evolución de la sociedad", reflexionó Djokovic, séptimo favorito en Melbourne, donde durante su carrera ganó diez títulos.

"Ahora la gente puede entrar aunque no haya cambio de lado. Fue una gran idea probar en las Finales Next Gen algunos cambios que queremos implementar, los cascos mientras se habla con el entrenador, sets a cuatro.... A lo mejor no todo está listo para introducirse al mas alto nivel, pero otras cosas se pueden debatir", dijo.

"Quiero ver más entretenimiento", subrayó. "Por qué no hacemos algo entre los sets, como el SuperBowl o la NBA, bailarines y bailarinas que entran, por qué no tenemos eso, nos podemos relajar un poco más. Traería un elemento de diversión a lo que ha sido un poco tradicional y conservador".

El ex número uno del mundo admitió que no cambiaría nada en Wimbledon, pero si en otros torneos, por ejemplo en Estados Unidos.

"Ustedes los americanos saben lo que el entretenimiento es. Lo de los bailarines primero", incidió.

Djokovic se refirió también a un aficionado que le recriminó durante el partido: "Lo dejaré, nada que no haya pasado antes".

"Entiendo que han tomado algunas copas, es frustrante. Provocaciones constantes, cosas que no quieres escuchar y al final respondes", indicó el jugador serbio.

Elogió por ello la actitud de la jugadora estadounidense Danielle Collins, que fue abucheada por la grada cuando se enfrentaba con una jugadora local y que reaccionó lanzando besos a la grada y simulando que se daba un azote.

"Me encantó, ya era antes un gran admirador de ella y ahora lo soy más. Lo manejó muy bien, no creo que yo hubiera sido tan educado", comentó.

