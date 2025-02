 Cambia de identidad la WTA; nueva imagen y nuevo logotipo

La WTA ha presentado este jueves una nueva identidad de marca para una nueva etapa, diseñada por jugadoras y socios para aumentar el impacto del tenis femenino como líder del deporte y el entretenimiento, bajo un logotipo llamativo y el eslogan "movilizar al mundo".

Es un homenaje a la historia de la organización del tenis femenino creado con la intención de "cautivar a los aficionados, forjar nuevos héroes, inspirar a las nuevas generaciones y dejar un legado a través del poder del tenis".

Alguna de las mejores jugadoras del circuito femenino como Paula Badosa, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, la estadounidense Coco Gauff, la tunecina Ons Jabeur, la japonesa Naomi Osaka o la china Zheng Qinwen forman parte de la campaña de promoción con la exposición de alguna de sus historias personales desde el escenario de la WTA.

La Campaña seguirá en plataformas digitales y redes de la WTA en todo el mundo con anuncios publicitarios de 30 y 60 segundos. Con el lema "Esto no es una pista de tenis", los anuncios presentan la cancha como un escenario en el que las mejores jugadoras actúan.

This is not just a tennis court. This is our stage to rally the world. #WTARallyTheWorld pic.twitter.com/qA64VMcNcX