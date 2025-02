 Carlos Alcaraz, primer español en ganar el Open de Rotterdam

Carlos Alcaraz se mostró "muy contento" por haber podido ganar el torneo de Róterdam, el primero que logra en su carrera en pista cubierta y, hasta ahora, y que rompió el maleficio para el tenis español, sin presencia en el historial del evento a pesar de los intentos fallidos de Rafael Nadal y su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

"Estoy muy contento de ser el primer español que gana en Róterdam, de haber superado a Juan Carlos (Ferrero) en el número de títulos. Siempre tenemos un pique", bromeó el murciano.

Alcaraz es el primer español en conseguir el título en Róterdam. Juan Carlos Ferrero disputó la final del 2004 pero fue superado por el australiano Lleyton Hewitt y cinco años más tarde, en el 2009, fue Nadal el que estuvo cerca del éxito pero perdió la final con el británico Andy Murray. Carlos Alcaraz, por fin, rompió el maleficio al ganar a Alex de Miñaur en tres sets.

"Estoy muy contento de haber puesto mi nombre entre los ganadores de este torneo en el que hay grandes leyendas de este deporte que han jugado y ganado este torneo y ahora estoy súper contento de haberlo hecho", dijo el número tres del mundo.

Carlos Alcaraz necesitó tres sets y casi dos horas para batir de nuevo a De Miñaur al que ganó sobre tierra, en Barcelona en el 2022 y en hierba, en Queens, en el 2023. Ahora, también en pista dura.

"Alex siempre es un jugador muy duro que tiene un juego bastante incómodo; es rapidísimo, con grandes habilidades y se merece estar donde está, en la posición en la que está y luchando en grandes torneos", destacó el tenista español.

"Ha sido un partido muy complicado, muy igualado. De Miñaur ha tenido varios momentos en los que ha podido estar por arriba en todo momento", dijo. "Ha habido nervios, ha habido situaciones incómodas en el partido pero al final estoy muy contento de haberme mantenido con calma. De haber decidido las cosas que tenía que hacer en cada momento y haber aprovechado mis oportunidades", explicó.

Alcaraz logró su primer título en pista cubierta, el decimoséptimo de su carrera y el primero en el 2025. "La verdad que muy contento de haber podido lidiar con todo y haber podido ganar mi primer título en pista cubierta aquí", concluyó Alcaraz.

