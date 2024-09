 Diagnostican a Brett Favre con la enfermedad de Parkinson

Brett Favre, miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano y leyenda de los Green Bay Packers de la NFL, anunció este martes que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

"Lamentablemente también perdí una inversión en una empresa que creía que estaba desarrollando un medicamento innovador para las conmociones cerebrales que pensé que ayudaría a otros, hoy es demasiado tarde para mí porque recientemente me diagnosticaron Parkinson, ésta también es una causa que me toca el corazón", dijo el ex mariscal de campo de 54 años.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral que provoca movimientos involuntarios e incontrolables. Los síntomas, como temblores y dificultad con el equilibrio y la coordinación, empeoran con el tiempo y a menudo progresan; y pueden dificultar caminar y hablar.

Favre, campeón en el Super Bowl XXXI con los Packers habló en Washington D.C., frente al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre el programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés).

El 11 veces seleccionado al Pro Bowl y tres veces Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL, testificó por su posible mal uso del dinero de los contribuyentes.

Favre está acusado de utilizar indebidamente sus conexiones políticas para dirigir dinero público hacia la University of Southern Mississippi, su alma mater, donde su hija es entrenadora, y a su propio bolsillo.

Brett Favre llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 1991 por los Atlanta Falcons, equipo en el que permaneció una campaña.

En 1992 pasó a los Green Bay Packers, franquicia con la que marcaría historia y con la que obtuvo su único anillo de campeón.

En 2008 firmó con los New York Jets y concluyó sus 20 años de carrera en 2010, luego de jugar dos temporadas para los Minnesota Vikings.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Americano, que honra a las máximas leyendas de la NFL, en el 2016.

En dos décadas en la NFL pasó para 10,169 yardas y 508 anotaciones; sufrió 336 intercepciones.

