Cruz Azul entrena en Qatar para disputar la Copa Intercontinental

El equipo tiene la encomienda de representar a la Concacaf frente a un Flamengo que llega con ventaja en preparación y plantel más completo

El viaje de Cruz Azul a Doha, Qatar marcó el arranque de una semana clave para el cuadro cementero, que buscará cerrar el año con una actuación digna en la Copa Intercontinental 2025. El equipo arribó el lunes 8 de diciembre con la encomienda de representar a la Concacaf frente a un Flamengo que llega con ventaja en preparación y plantel más completo.

El duelo ha generado altas expectativas entre aficionados y medios internacionales, pues enfrenta a los campeones de la Concacaf y la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama luce retador para la Máquina, que encarará bajas sensibles en posiciones clave justo antes del histórico enfrentamiento en territorio qatarí.

¿Cómo llega Cruz Azul para enfrentar a Flamengo?

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón viajó tras quedar eliminado en las semifinales del Apertura 2025, donde cayó ante Tigres. Aunque la derrota dejó un sabor amargo, la Intercontinental representa una oportunidad para cerrar el ciclo competitivo con un triunfo fuera de México y demostrar carácter ante un rival de jerarquía.

Las ausencias, no obstante, son un golpe fuerte: Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete no viajaron debido a lesiones de larga recuperación, lo que obliga al equipo a ajustar su estructura defensiva. A esto se suma la situación de Ángel Sepúlveda, quien se encuentra en medio de versiones sobre un posible fichaje con Chivas, dejando aún más incertidumbre sobre el armado final del equipo.

Mier había sido recientemente nominado al Once Ideal del premio The Best 2025, mientras que Orozco se perfilaba como pieza clave en la zona baja. El primero sufrió una fractura de tibia durante el duelo ante Pumas el 8 de noviembre, mientras que Orozco padeció una lesión grave de tobillo en el juego disputado en el Volcán. Ambos estarán fuera por varios meses, afectando no solo este torneo, sino también la planeación del Clausura 2026.

¿Cuándo se juega Cruz Azul vs Flamengo?

El encuentro entre el campeón de Concacaf y el monarca de la Libertadores se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). El club compartió imágenes de su llegada al aeropuerto y de su primer entrenamiento, donde jugadores como Lorenzo Abel Faravelli y Andrés Gudiño destacaron por su intensidad desde el primer día.

La delegación busca adaptarse lo más rápido posible al clima y al ritmo de trabajo en Medio Oriente, mientras que Flamengo llega con ventaja al haber viajado con anticipación tras conquistar el Brasileirão 2025. Incluso, el club carioca disputó la última jornada con un cuadro Sub-20, permitiendo que el primer equipo viajara descansado y con un plan de preparación más extenso.

Este escenario coloca al Mengao en una posición más favorable, con jugadores frescos y mayor adaptación al entorno qatarí, mientras que Cruz Azul deberá apelar a su competitividad para equilibrar el duelo.