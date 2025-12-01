Así quedaron los cruces en Semifinales de la Liga Mx

La eliminación de Chivas disipó las posibilidades de un clásico regio en semis; sin embargo, los nuevos duelos ya causan expectativas entre los aficionados

Este domingo se decidió el último boleto a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. En el partido que definía la llave, Cruz Azul venció 3-2 a Chivas y aseguró su lugar entre los cuatro mejores. Con este resultado, se completó el cuadro final de la Liguilla y se reordenaron los emparejamientos conforme a la tabla general.

Así quedaron los cruces de semifinales

El ordenamiento de posiciones tras la fase regular dio estos enfrentamientos:

Toluca (1°) vs Rayados (5°)

Tigres UANL (2°) vs Cruz Azul (3°).

Los encuentros de ida se jugarán el 3 o 4 de diciembre, mientras que los de vuelta serán el 6 o 7 del mismo mes. El horario aún está por definirse.

El duelo entre Toluca y Rayados dará inicio en el Gigante de Acero, y cerrará en el Estadio Nemesio Diez. Por su parte, Tigres recibirá a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en la ida, y la vuelta será en el Volcán.

Cierre dramático y boleto asegurado

Cruz Azul cerró su pase con una victoria 3-2, en un juego con intensidad y emociones hasta el final. Con este triunfo, se posiciona como rival de Tigres en semifinales y mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a la final del torneo.

Con la eliminación de Chivas, se disipan las posibilidades de un clásico regio en semis, mientras que los aficionados ahora conversan sobre los nuevos duelos: un Toluca vs Rayados que promete choque de estilos, y un Tigres vs Cruz Azul con sabor a revancha tras los altibajos de la fase regular.

Fechas tentativas y expectativa de la afición

Las autoridades del torneo definirán en los próximos días los horarios exactos, pero ya se marca en el calendario la semana del 3 al 7 de diciembre para los partidos de semifinales.

Con los cruces definidos, la cuenta regresiva para conocer a los finalistas del Apertura 2025 está en marcha. El camino al título continúa; ahora, con la Liguilla más competitiva y abierta que nunca.