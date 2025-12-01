'Chicharito' manda a volar la semifinal regia

Con un gol en el último minuto del tiempo añadido, Cruz Azul venció a Chivas 3-2 y se medirá a Tigres en las semifinales; Rayados jugará contra Toluca

El que perdona pierde, eso es lo que dicen muchos y en este caso no fue la excepción.

Y es que Chivas pudo sellar su pase a la semifinal con un penal al minuto 81, pero Javier Hernández mandó el balón a las nubes, al igual que una semifinal regia.

Ya durante el encuentro, Cade Cowell, quien entró como titular después de la inesperada lesión de Armando "la Hormiga" González previo al duelo, no decepcionó.

Pues el mexicoamericano fue el que "abrió la lata" apenas al minuto 8 a pase de Roberto Alvarado y con esto pusieron a soñar al chiverío.

Sin embargo, la emoción les duró poco, pues apenas seis minutos después Gabriel Fernández sacó un tiro colocado que dio en la base del palo derecho de la meta defendida por Raúl "el Tala" Rangel y entró a la red no antes de pasar sobre toda la línea de cal de poste a poste.

Pese a que este marcador metía a semis a Cruz Azul, Guadalajara nunca bajó los brazos y al 35 Brayan Gonzales ponía el 2-1 tras una asistencia de Cowell.

Después del medio tiempo, Cruz Azul fue superior, pero no podía poner la esférica en el fondo de la red, pero Jeremy Márquez anotó a 20 del final el 2-2 que ponía al rojo vivo la serie.

A pesar de que Cruz Azul con dicho resultado pasaba por su posición en la tabla, la "Máquina" no quiso cometer el mismo pecado que América y no renunció al ataque.

Por su parte, Chivas quería hacer la heroica y, tras un contacto en el área sobre el canterano Santiago Sandoval, los de Zapopan pudieron cerrar el partido con un penal, pero Javier Hernández la voló del estadio.

Tras la falla espantosa de "Chicharito", el ambiente anímico de Chivas se fue al suelo y ya en el añadido "Charly" Rodríguez puso el 3-2 después de techar al "Tala" y así poner a Cruz Azul en semifinales.

Con este resultado, Tigres se enfrentará a la "Máquina" y Rayados al superlíder general, Toluca.