Anuncia Demichelis que "Andrada será titular"

"Esteban (Andrada), es el arquero titular, eso claro está, todos los que van a iniciar mañana, en San Luis, tienen riesgo de ser sancionados o de, ni siquiera quiero decir la palabra para que no ocurra, porque es parte del deporte, pero no podemos entrar pensando en eso; Esteban (Andrada) va a jugar, es un chico ya de experiencia, es muy profesional, tiene que erigir a la taja, la sacó bien, después más, no hay que ni llamar, no hay que ni provocar, entonces Esteban va a arrancar".

Así, tajante, fue como el técnico del Monterrey, Martín Demichelis, respondió a la pregunta de si el arquero argentino sería el titular mañana ante San Luis, esto por las dudas que existían al respecto por el hecho de que 'Sabandija' acumula cuatro tarjetas amarillas, y si es amonestado en el Alfonso Lastras, se estaría perdiendo el clásico regio ante los Tigres.

Una vez aclarado el tema de la portería, 'Micho' reveló quienes sí se perderán el duelo ante los potosinos.

"Lamentablemente estamos con estos contratiempos que son parte de esta profesión, Stefan (Medina), ahí ya progresando para poder volver, Jorge (Rodríguez) ya después del partido en Chivas, se nos dio un problema en los lumbares donde no se pudo recuperar, se hizo todo para poder estar el fin de semana pero no llega al 100% y es mejor que no se pueda entrar el fin de semana. Para mí no es el indicado para empezar, siempre las ganas de los jugadores están, pero bueno, se irán recuperando".

DEMICHELIS NO QUISO HABLAR DE LOS CLÁSICOS ANTE TIGRES

Por otro lado, en la conferencia de prensa efectuada en el Gigante de Acero después del entrenamiento matutino de este viernes, el estratega de la Pandilla se negó a hablar de los clásicos regios que se avecinan.

"No me lleves a los clásicos porque quienes me conocen saben que no me voy más allá del día a día, y lo primero es, bueno, ya hicimos un buen entrenamiento hoy, dejamos las cosas claras para mañana, y mañana nos debemos hacer un buen partido en búsqueda de ese crecimiento y de mejorar el funcionamiento".

"Los clásicos están muy lejanos, a mi manera de entender, debido a esta situación, ya llegará el momento de hablar post San Luis de los clásicos".

Rayados enfrentará mañana al San Luis, después, el próximo sábado en la fecha FIFA jugará amistoso en San Antonio ante Tigres, y el 19 del mismo mes de octubre de nueva cuenta se verá ante los felinos en duelo del torneo liguero, en el coloso de la avenida Pablo Livas.

