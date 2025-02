Mujer denuncia que presuntamente fue drogada en bar de Escobedo

Una mujer que salió a un restaurante bar ubicado en Escobedo para distraerse, vivió una mala experiencia cuando presuntamente fue drogada.

Franco Yamileth relató en su cuenta de Facebook que acudió este sábado a la "Cervecería Chapultepec" ubicada en una plaza comercial sobre la avenida Raúl Salinas Lozano con su hermana y su cuñado.

Después de cenar tranquilamente, Yamileth le solicitó al mesero que los atendía una segunda cubeta de cervezas, y el trabajador le abrió una botella.

Cuando había bebido apenas la mitad de la botella, la mujer se levantó para acudir al baño y después de entrar perdió el conocimiento.

Sus familiares acudieron a auxiliarla y presuntamente este momento fue aprovechado por algunas personas para 'robarle' el celular y dinero a su hermana.

Yamileth relata que fue trasladada en ambulancia a un hospital de la localidad y de acuerdo con sus familiares: "yo estaba muerta, venía totalmente desvanecida, echando espuma por la boca, los ojos blancos".

Debido al estado de salud en el que llegó al hospital se le realizaron estudios y estos arrojaron que la paciente estaba intoxicada por benzodiacepinas.

Estos fármacos son depresores del sistema nervioso central y su consumo simultáneo puede provocar una somnolencia intensa, depresión respiratoria, estado de coma o la muerte.

"Gracias a Dios ya estoy bien, me encuentro en mi casa y esto queda como experiencia, jamás pensé vivirlo. Las personas que me conocen saben, yo no salgo y esta vez que quise distraerme, me pasó esto, solo se queda como mala experiencia", finalizó la mujer su publicación.

