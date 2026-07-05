Alexandra Eala sorprende a la campeona Iga Swiatek en Wimbledon

Alexandra Eala derrotó a Iga Swiatek en Wimbledon y avanzó a cuarta ronda. Rybakina y otras figuras también quedaron fuera

El torneo de Wimbledon vivió una jornada inesperada el sábado, luego de que la defensa del título de la polaca Iga Swiatek terminara en la tercera ronda tras caer por 7-6 (9), 6-2 ante la joven filipina de 21 años Alexandra Eala, quien continúa escribiendo historia para su país.

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No. 29 Alexandra Eala was emotional after defeating defending Wimbledon Champion Iga Swiatek 👏 pic.twitter.com/MJiDoVr2KW — SportsCenter (@SportsCenter) July 4, 2026

Un triunfo histórico para Filipinas

Con esta victoria, Eala se convirtió en la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam en la modalidad de individuales.

Tras convertir su tercer punto de partido con un golpe de derecha ganador, la zurda cayó de rodillas en la Cancha Central y luego se recostó boca arriba, visiblemente emocionada.

“Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos”, declaró Eala en entrevista en cancha, mientras observaba las banderas de Filipinas en las gradas. “Esto es para ellos, para mi familia, para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo”, añadió.

Swiatek y su caída como campeona defensora

Swiatek había conquistado su primer título femenino en Wimbledon hace un año, cuando venció en la final a Amanda Anisimova por 6-0, 6-0.

Además, Eala ya había sorprendido al circuito en el pasado, incluyendo su desempeño en las semifinales del Abierto de Miami, donde también logró una victoria sobre Swiatek.

Rybakina también queda fuera

Poco antes de la eliminación de Swiatek, la campeona de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, fue superada en tercera ronda por Elise Mertens por 7-6 (4), 6-1.

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Como segunda cabeza de serie, Rybakina era la jugadora mejor clasificada en el cuadro femenino eliminada hasta ese momento, lo que aseguró que Aryna Sabalenka mantendrá el número uno del ranking tras el torneo.

Mertens avanzó a la cuarta ronda, donde enfrentará a Naomi Osaka.

En otro hecho destacado, Serena Williams se retiró junto a su hermana Venus Williams de su partido de dobles debido a una lesión en la rodilla derecha.

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Serena, de 44 años, había sufrido molestias durante su participación en individuales a principios de la semana. La ganadora de 23 títulos de Grand Slam expresó en redes sociales estar “destrozada por tener que retirarse del dobles”.