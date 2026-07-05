Serena Williams se baja del dobles con Venus en Wimbledon

Serena Williams anunció su retiro del cuadro de dobles de Wimbledon junto a Venus Williams debido a una molestia en la rodilla derecha

Serena Williams confirmó su baja del torneo de dobles de Wimbledon junto a su hermana Venus Williams, tras sufrir una lesión en la rodilla derecha que le impide competir al máximo nivel, según informó la propia extenista en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Serena expresó su pesar por no poder continuar en la competencia y destacó que regresar a las canchas había sido un “regalo”, especialmente por la oportunidad de compartir nuevamente la pista con Venus.

Una lesión que venía afectándola desde su regreso

La decisión llega cuatro días después de que Serena Williams se resintiera de la rodilla al final de su partido individual ante Maya Joint, encuentro que marcó su regreso a la competencia tras casi cuatro años de inactividad y que terminó con derrota por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

La jugadora explicó que, pese a sus esfuerzos, su rodilla no estaba en condiciones para afrontar el exigente cuadro de dobles en el torneo londinense.

El esperado regreso en dobles queda suspendido

Las hermanas Williams, seis veces campeonas de dobles en Wimbledon y múltiples ganadoras de Grand Slam, tenían previsto debutar en el torneo ante Solana Sierra y Camila Osorio en la primera ronda del sábado.

Este encuentro habría marcado su primer partido juntas en dobles desde el US Open de 2022, torneo en el que Serena disputó su último partido individual antes de su pausa del circuito.

La exnúmero uno del mundo no ha confirmado sus próximos compromisos, aunque dejó entrever en su publicación que podría haber más apariciones futuras al señalar: “Lo único que puedo decir es que estén atentos a una ciudad cercana”.

Por su parte, Venus Williams continuará su calendario competitivo con invitaciones a torneos como el WTA 500 Mubadala DC Open en Washington y el WTA 1000 National Bank Open en Toronto.