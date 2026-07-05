Mertens elimina a Rybakina en Wimbledon: frustra su número uno

Elise Mertens venció a Elena Rybakina en Wimbledon y le impidió aspirar al número uno del ranking WTA tras caer en tercera ronda

La tenista belga Elise Mertens dio una de las sorpresas de la sexta jornada de Wimbledon al derrotar por 7-6 (4) y 6-1 a la kazaja Elena Rybakina, segunda cabeza de serie y campeona del torneo en 2022.

Con este resultado, Rybakina queda eliminada en tercera ronda y pierde la posibilidad de alcanzar el número uno del mundo del ranking WTA, un objetivo que dependía de su desempeño en Londres y del resultado de su principal rival en la clasificación.

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Elise Mertens defeats 2022 Wimbledon champ Elena Rybakina in the Third Round‼️ pic.twitter.com/TydgFlS9L6 — ESPN (@espn) July 4, 2026

Un partido que se definió tras el primer set

El encuentro tuvo una duración de una hora y 35 minutos. Mertens se llevó un disputado primer set en el desempate, situación que marcó el rumbo del partido y provocó una caída en el rendimiento de la kazaja.

A partir de ese momento, Rybakina acumuló errores no forzados y cedió el control del segundo set, que terminó con un contundente 6-1 a favor de la belga.

Rybakina pierde la opción al liderato WTA

La derrota impide que la campeona del Abierto de Australia en esta temporada pueda desplazar a Aryna Sabalenka del primer puesto del ranking mundial, posición que la bielorrusa conservará independientemente de los resultados restantes del torneo.

Rybakina se despide así del All England Club en tercera ronda, repitiendo el mismo resultado que en la edición anterior.

Elise Mertens avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la checa Marie Bouzkova, quien superó a la rusa Liudmila Samsonova en tres sets por 4-6, 7-6 (3) y 6-4.