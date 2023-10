Promueve IMSS ejercicios para prevenir el Alzheimer

Con el objetivo de prevenir la la demencia neurodegenerativa más común en el mundo conocida como el Alzheimer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila invitó a la población a elegir una alimentación saludable y mantener la mente activa con ejercicios de gimnasia cerebral que coadyuvan a retrasar el deterioro cognitivo.



El médico familiar adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 en Monclova, doctor Sergio Salgado Bonilla, dio a conocer que dicha enfermedad se caracteriza por pérdida progresiva de funciones mentales, derivada de la acumulación de ciertas proteínas que generan cambios en el comportamiento intelectual, fallas en la memoria y orientación, regularmente en personas mayores de 60 años.



Los síntomas más comunes son la pérdida de la memoria; dificultad para realizar tareas cotidianas; problemas para conformar frases al hablar; desorientación y pérdida de objetos personales, entre otros.



Recordó que aún no existe cura, está comprobado que las afectaciones se pueden prevenir con hábitos como lectura y juegos de mesa como dominó, ajedrez, rompecabezas, que mantienen el cerebro activo y a su vez mejora la memoria, la capacidad para reducir el estrés y resolver problemas.



Salgado Bonilla resaltó que una dieta rica en omega 3 contenido del salmón, atún, aceite de oliva y nueces, combinada con realizar actividad física, ayudan a prevenirla este deterioro cerebral.



El especialista de la salud llamó a las personas y familiares que cuentan con algún miembro en esta condición, a hacer conciencia de que requieren cuidados especiales, por lo que es importante no sólo informarse, sino educarse sobre cómo brindarles un trato digno.

Comentarios