 'Inventan cosas y me difaman': diputado con Lamborghini

El diputado local del PT Antonio Flores Guerra, quien recientemente se volvió centro de atención debido a su gusto por publicar en redes sociales sus vehículos de alta gama, joyas y lujos, culpó a empresarios de atacarlo por celos.

“Me atacan, inventan, hacen mentiras y difaman, pero la gente me conoce, la gente sabe quién soy, la gente sabe que yo he trabajado, que he ayudado, que he apoyado, y cuando golpean es cuando dicen que al árbol que más frutos da es al que le tiran las piedras, entonces yo creo que algo les cala y por eso me golpean”.

Flores Guerra dijo que criticarlo por su modo de vida es la única manera en que lo pueden atacar, sin embargo, aseguró que él ha promovido una gran cantidad de puntos de acuerdo, pronunciamientos y propuestas.

“Lo que digan realmente no me perturba, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, soy un empresario muy comprometido con la región carbonífera, con la región centro y norte”.

Señaló que es un empresario desde hace 25 años y ello le ha dado los recursos para darse su nivel de vida, e insistió en que las críticas vienen de otros empresarios que no han progresado como él.

Aunque se le ha señalado por haber recibido adjudicaciones por miles de millones de pesos en contratos de compra de carbón por parte de la CFE, dijo que también tiene una empresa de transporte, la cual le genera importantes ingresos.

Flores Guerra dio a conocer que próximamente hará la presentación de su informe en el municipio de Múzquiz, a donde invitará al gobernador y a representantes de su partido.

Comentarios