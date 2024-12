 Conmueve carta de niño de bajos recursos a 'Santa Claus'

Muchos niños escribieron su cartita a 'Santa Claus' con la ilusión de recibir un regalo, sin embargo, es la carta de un niño de bajos recursos la que está conmoviendo a los usuarios de redes sociales.

Se trata de la carta de Juanito, un niño de 8 años de Ramos Arizpe, Coahuila quien conmovió a los usuarios por su peculiar petición.

"Me llena de alegría saber que me quieres regalar lo que más quiero. No tengo tenis, ni zapatos para ir a la escuela, mi número es 22", dice la carta de Juanito al comienzo.

La carta fue hecha en una hoja de libreta fechada con el 11 de noviembre del 2024 y en ella Juanito señala que cursa el tercer grado de primaria.

Juanito continúa escribiendo que le gusta mucho leer y escribir, sin embargo, a veces no puede acudir a la escuela porque no tiene dinero para el transporte público.

"No tengo dinero para la combi. Yo vivo en tejaban", se lee en la carta.

Y como todo niño, Juanito le pide a 'Santa' unos carritos, claro "si te alcanza dinero", escribió.

Juanito es estudiante en la escuela Fidencio Flores G., turno vespertino y la carta fue compartida por su maestra Verónica Adame en redes sociales y ahora se ha viralizado conmoviendo a los usuarios.

Su maestra compartió que Juanito llegó en agosto sin saber leer ni escribir, pero hoy le encantan las matemáticas y leer.

"Vale la pena cada esfuerzo, Juanito es mi héroe. Amo ser maestra, ¡es mi vocación!"

Comentarios