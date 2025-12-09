Conductor ebrio vuelca en Saltillo y causa la muerte de su hijo

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y dejó a dos menores heridos; autoridades ya investigan cómo ocurrió el choque y la volcadura.

Una noche trágica en el Periférico de Saltillo dejó como saldo la muerte de un joven de 16 años y dos menores lesionados, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control presuntamente en estado de ebriedad. El fuerte accidente obligó a una amplia movilización de cuerpos de rescate y provocó un intenso congestionamiento vehicular en la zona.

Elementos de Tránsito Municipal fueron los primeros en llegar para abanderar el área, coordinar el retiro de la camioneta volcada y apoyar a los equipos de emergencias que trabajaban para liberar a los afectados. La magnitud del incidente obligó a cerrar parcialmente los carriles, complicando la circulación durante varios minutos.

Dos menores resultaron heridos en el accidente

Con el apoyo de equipo hidráulico, personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja logró rescatar al conductor y a los dos menores identificados como Rafael Ricardo, de 11 años, y Ricardo Raúl, de 16. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario debido a la gravedad de sus lesiones.

Minutos después de su ingreso, se confirmó el fallecimiento del joven de 16 años, hijo del conductor. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para tomar conocimiento del deceso e iniciar las diligencias correspondientes, marcando un doloroso cierre a una noche marcada por la imprudencia.

Así ocurrió la volcadura en el Periférico de Saltillo

El responsable fue identificado como Ricardo, de 41 años, quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado. De acuerdo con los reportes, descendía un puente vehicular a exceso de velocidad en dirección de norte a sur y, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control.

La unidad subió al camellón y se impactó contra una luminaria, lo que provocó que la camioneta terminara volcada. Antes del impacto principal, el conductor habría ignorado el abanderamiento en la zona y chocó contra un vehículo Omoda, lo que desencadenó la pérdida total de control del vehículo.

El accidente ocurrió entre las calles Pérez Treviño y Otilio González, frente al gimnasio municipal, donde finalmente el conductor fue detenido por las autoridades. El hecho dejó una profunda consternación y reabre el llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol.