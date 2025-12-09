Aseguran tráiler con pipa de combustible sin documentación

Tanto el vehículo como el chofer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación correspondiente.

Durante la madrugada de este lunes, elementos de la Policía del Estado detuvieron en el kilómetro 10 de la carretera Saltillo–Torreón un tráiler que transportaba una pipa con aproximadamente 30 mil litros de combustible. Durante la inspección correspondiente, el conductor no presentó documentos que acreditaran el origen ni el destino del hidrocarburo.

El operador fue asegurado mientras los oficiales revisaban la unidad y confirmaban la ausencia total de papelería que respaldara el traslado del combustible. Ante esta irregularidad, tanto el vehículo como el chofer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que será responsabilidad de la empresa propietaria del tráiler entregar la documentación que demuestre la legalidad del cargamento y especifique su destino final. Mientras se verifica esta información, la unidad permanece bajo resguardo federal y se determinará en los próximos días la situación jurídica del conductor.

conductor.