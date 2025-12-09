Refuerzan operativos contra el alcohol al volante

El objetivo, recalcaron, es generar mayor conciencia sobre las consecuencias fatales que puede traer mezclar el volante con el alcohol, y evitar que tragedias

Autoridades municipales anunciaron el reforzamiento de operativos y campañas de concientización para evitar que más personas conduzcan en estado de ebriedad, luego de los trágicos incidentes registrados este fin de semana. “Una multa se paga; la muerte de un ser querido no tiene precio”, señalaron, al destacar que las sanciones pueden cubrirse, pero las pérdidas humanas son irreparables. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel de la Garza, lamentó profundamente los hechos ocurridos en los que automovilistas bajo los efectos del alcohol provocaron accidentes que terminaron con vidas inocentes. Advirtió que este tipo de conductas no solo representan una falta administrativa, sino una amenaza directa para la comunidad. Ante este panorama, el municipio intensificará los puntos de revisión y ampliará las campañas preventivas dirigidas a jóvenes y adultos. El objetivo, recalcaron, es generar mayor conciencia sobre las consecuencias fatales que puede traer mezclar el volante con el alcohol, y evitar que tragedias como las de este fin de semana vuelvan a repetirse.