Lamentable, actuación de CNDH sobre estancias infantiles: AMLO

Notimex -

Es lamentable la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dejar en claro que respeta las determinaciones del organismo, pero no aceptará su recomendación sobre el tema de las estancias infantiles.

"Ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo la conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos, no voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos nadie, si ellos son irresponsables nosotros no", dijo tras señalar que la CNDH se quedó callada en el caso de la Guardería ABC.

En conferencia de prensa, ahora desde Tabasco, el mandatario federal refrendó que no aceptará la recomendación del organismo autónomo sobre la desaparición de Estancias Infantiles, ya que había corrupción en ese programa.

"¿Cómo voy a avalar eso? Les debería dar vergüenza", expresó López Obrador y afirmó que además se trata de una demanda de "un partido conservador", del que no dio nombre, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "ayudándolo".

La víspera, la CNDH dijo que valorará, en el marco de los compromisos internacionales asumido por el Estado mexicano, hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos la cancelación del programa de estancias infantiles.

Además, el organismo defensor de derechos lamentó que en el Congreso de la Unión se haya frenado la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de Bienestar para que explicaran la negativa para atender la recomendación sobre cancelación de dicho programa.