La ahorca con cinturón para abusar de ella en calle de Bronx

La policía de la ciudad de Nueva York está buscando a un hombre que puso un cinturón alrededor del cuello de una mujer antes de agredirla sexualmente en el Bronx la semana pasada.

El video difundido por la policía muestra al hombre, que viste una sábana blanca para cubrirse la cara, siguiendo a la mujer de 45 años y atando un cinturón alrededor de su cuello por detrás, haciéndola caer al suelo y quedar inconsciente.

Luego, el hombre la arrastró entre dos autos y la agredió sexualmente antes de huir a pie, según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, el incidente ocurrió el 1 de mayo en East 152nd Street y Third Avenue alrededor de las 03:00 horas.

La mujer se está recuperando de la agresión, informaron medios locales.

La policía de Nueva York compartió dos fotografías del hombre en la red social X (antes Twitter) y pidió a cualquier persona que tuviera información sobre el crimen que se pusiera en contacto.

El incidente se produce poco más de un mes después de que varias mujeres se presentaran en las redes sociales para compartir incidentes en los que dijeron que fueron golpeadas por hombres mientras caminaban por las calles del centro de Manhattan a plena luz del día.

Al menos dos hombres han sido arrestados en relación con estos incidentes.

