Estado quiere ´meter mano´ en elección regia: Karina Barrón

La diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, consideró que el anuncio del gobierno estatal de absorber la seguridad del municipio es porque quiere "meter mano" en la elección de Monterrey.

La legisladora señaló que lo que se debe hacer por parte del ejecutivo es concentrarse en el estado y respetar la autonomía municipal debido a que no se ha pedido su ayuda.

Por ello exhortó a que hagan bien su chamba y preocuparse mejor por el área de competencia de Fuerza Civil y también de donde sacaran el recurso para darle a la CEE la cantidad que requieren para las próximas elecciones extraordinarias.

Reiteró que sigue habiendo gente al mando de la policía de Monterrey que ha sido incluso ratificado por el Legislativo para que se lleve a cabo la operación con normalidad de esta ciudad.

"Con esta decisión el gobierno estatal contribuye a desestabilizar la vida del municipio y debe de concentrarse en las áreas de ingerencia de Fuerza Civil, que quite las manos en los comisión y no quiera intervenir en temas políticos al poner un estado de alerta cuando no hay ningún problema y no se lo han solicitado".