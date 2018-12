Muere electrocutado por usar el celular mientras se cargaba

Azteca América - Parecía una mañana normal, una mujer fue al cuarto de su hijo de 16 años para despertarlo; sin embargo, al entrar descubrió la escena más horrible que podía imaginarse.

Encontró a su hijo inmóvil, frío y con la oreja izquierda sangrando.

Al no lograr que su hijo reaccionara, la mujer llamó a emergencias, pero ya no había mucho que hacer, su hijo adolescente estaba muerto.

Mohammed Aidil Azzahar Zaharin, de 16 años, se quedó dormido la noche anterior a su muerte con los audífonos puestos en su casa de Negeri Sembilan, en Malasia. El hecho no hubiera tenido consecuencias de no ser porque el celular se encontraba conectado a la luz, cargando.

Por lo que fue una descarga la causa de muerte del joven, sus orejas estaban ennegrecidas y una hemorragia salía de su oído izquierdo.

No tenía alguna otra lesión en el cuerpo.

Las imágenes del adolescente fueron difundidas por algunos sitios en la red para crear conciencia sobre el peligro de usar el celular mientras se está cargando.

