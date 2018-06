Robbie Williams hace gesto obsceno en Rusia

AP - El astro británico Robbie Williams hizo una seña obscena durante su actuación del jueves en la ceremonia inaugural en la Copa del Mundo en Rusia.

El cantante levantó su dedo medio ante la cámara mientras interpretaba su éxito "Rock DJ" en la cancha del Estadio Luzhniki de Moscú previo al partido de arranque entre Rusia y Arabia Saudí, en un espectáculo visto por millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, el desplante no pareció golpear el entusiasmo de los fans, que también disfrutaron de sus éxitos "Angels" y "Feel", los cuales cantó acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Williams arrancó su presentación con su sencillo de 1998 "Let Me Entertain You", vestido con un traje de leopardo rojo y el cabello peinado hacia atrás.

Garifullina llegó a la cancha sobre un carro alegórico con forma de ave de fuego, y luciendo un vestido de gala color crema. Ambos estuvieron acompañados por bailarinas en trajes rojos y acróbatas con vestuario multicolor, así como por la mascota del mundial, el lobo Zabivaka, cuyo nombre significa "el que anota".

El espectáculo fue dirigido por Felix Mikhailov y producido por el canal ruso de televisión Channel One.