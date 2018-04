Natalia Lafourcade hace vibrar en Pa'l Norte 2018

Notimex - En una tarde nublada en el Parque Fundidora, convertido en un lodazal debido a la lluvia de las últimas horas, la gran fiesta recibe en esta séptima edición a más de 200 mil fanáticos tanto nacionales como extranjeros.

Lafourcade abrió con una de sus temas insignia "Hasta la raíz", y sus miles de fans siguieron a grito abierto cada una de las estrofas, se deleitaron, brincaron y bailaron sin parar.

Después, la intérprete veracruzana siguió con más de una docena de sus melodías preferidas por los jóvenes, entre otras "Recuérdame", "Se lo llevo el viento", "Ya no te puedo querer", entre otras.

El público le perdonó a Natalia los más de 50 minutos de retraso de su presentación, en parte debido a una serie de fallas técnicas en el sistema de iluminación, pero al final la despidieron entre plausos y exclamando "Otra, otra, Otra".

Previamente, los de la banda Jonaz prendieron al público con una rica fusión de sonidos entre reggae, cumbia, pop, tropical, y pusieron a bailar con desenfreno a los fanáticos en medio del lodo.

Los guapachosos músicos deleitaron al público con rolas como "El diablo güero", "45 grados", "Bailando con el mismísimo diablo", "Vamos a la playa", y "Picosa", y aquello se convirtió en una gran pista de baile.

Además, soltaron sus rolas los de grupo "Rey Pila", con una mezcla de rock ochentero – noventero y pop suave, al interpretar "Surveillance camera", "Ninjas", "Alexander" y "Faraway", al empezar la tardeada de viernes.

El maratónico programa de música de diversos géneros se lleva a cabo los días 20 y 21 de abril, en un escenario montado frente al icónico Cerro de la Silla.

El line up de este primer día de actividades inició por la tarde con los grupos Rey Pila, Jonaz, Camilo VII, Costera, DLD, La Toma, The Last Internationale, Nurrydog y Noise Can, entre otros.

Hacia la medianoche tendrán el cierre agrupaciones como Zoé, Muse, Franz Ferdinand, Los Auténticos Decadentes, Gondwana y La Sonora Dinamita, entre otros, según el programa del evento.

De acuerdo a los organizadores, para esta ocasión fueron instalados un total siete escenarios, con un gran despliegue electrónico de luz y sonido, en el que estarán presentes 82 artistas en las dos jornadas musicales.

También se cuenta en la sede con un total de 90 foodtrucks y tres zonas de comidas, así varios negocios de bebidas alcohólicas, para atender el hambre y la sed de los asistentes a la gran tertulia de la buena música.

Cientos de elementos de seguridad pública y privada, bomberos, oficiales de tránsito y paramédicos resguardan tanto el interior como el exterior del Parque Fundidora, para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.