Las nuevas ángeles que planean ser la competencia de Victoria´s Secret

Por: Magdely Salazar



Una marca británica de lencería de nombre "Simply Be" realizó su propia pasarela un par de días antes del esperado espectáculo de Victoria´s Secret con la finalidad de ser la próxima competencia de la reconocida marca.

Y es que la super modelo y activista Robyn Lawley de 29 años posó a lado de otras modelos de tallas grandes, titulando al desfile "We Are All Angels" (Todas somos ángeles).

Esta campaña planea ser boicot a Victoria´s Secret por su falta de inclusión, tanto de mujeres talla grande, de menor estatura o simplemente "menos perfectas" con la finalidad de presionar a la marca a que cambie sus estereotipos y se adapte a los nuevos tiempos.

El hashtag #WeAreAllAngels ha sido creado para apoyar al movimiento en redes sociales como también una petición en change.org, la cual planea alcanzar más de 10 mil firmas.