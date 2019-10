Harry Styles manda mensajes a sus fans

El cantante británico Harry Styles ha encendido las redes sociales con misteriosos mensajes que ha colocado en diferentes ciudades, mismos que ha difundido.

Tanto en redes sociales como en lugares públicos ha dejado escrita la pregunta: “Do you know who you are?” (¿Sabes quién eres?).

Los fans del cantante han sospechado que estas palabras representarían el regreso del ex-One Direction con nueva música.

Aparte de la pregunta destacan las letras TPWK, que significan "Treat People With Kindness" ("Trata a las personas con amabilidad"), mismas que dijo durante su última gira.

