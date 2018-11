Demi Lovato se deja ver contenta tras su rehabilitación

Por: Redacción



Luego de casi perder la vida, la cantante Demi Lovato reaparece tomando un café.

Demi Lovato ha sido fotografiada saliendo de una cafetería. En las postales se ve saludable y de buen humor, mientras tomaba el café junto a un amigo en Los Ángeles ayer miércoles, informó Daily Mail.

La intérprete de 'Sorry Not Sorry' llevaba una chaqueta de mezclilla, unos leggings negros y un par de botines gruesos, pero lo que más comentaron los usuarios de las redes sociales, no fue su look, sino su aumento de peso.

Demi lleva años luchando con su peso después de algunos trastornos alimenticios.

La cantante de 26 años de edad recientemente dejó la rehabilitación luego de un período de 90 días, ya que estuvo hospitalizada¬† por una sobredosis en julio pasado.