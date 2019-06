BTS lanza el nuevo single 'Dream Glow' con Charli XCX

Por: Redacción





La banca surcoreana BTS acaba de lanzar el tema 'Dream Glow', una colaboración con la artista británica Charli XCX. Aunque en realidad solo Jin, Jimin y Jungkook han puesto la voz del grupo.

'Dream Glow' es la primera canción de la banda sonora original para su nuevo juego móvil "BTS World".

La canción, con letras en inglés y coreano, trata de la esperanza y la felicidad que las personas pueden alcanzar al perseguir sus sueños.

"BTS World" es un juego móvil de simulación de historias en el que el jugador se convierte en el mánager de la banda de chicos de K-pop BTS, realizando diversas tareas para ayudar a los compañeros de banda a pasar de aprendices a superestrellas de clase mundial.

El juego les dará a los fanáticos acceso a 10,000 fotos exclusivas, 100 videoclips exclusivos de la banda de K-pop y mucho más. La aplicación será gratuita para descargar.

Hasta ahora se sabe que el videojuego será lanzando este 26 de junio de manera internacional y estará disponible tanto para Android como para iOS.

"Dream Glow", que fue producida por StarGate, un dúo responsable de los éxitos de algunas de las estrellas más grandes del planeta. como Beyoncé ("Irreplaceable"), Rihanna ("Rude Boy", "Only Girl [In the World]," "¿Cuál es mi nombre?" y "S&M"), Wiz Khalifa ("Black and Yellow") y Katy Perry ("Fuegos artificiales"), por nombrar solo algunos.

Tras el lanzamiento de la canción, los hashtags #DreamGlowOutNow y #BTSWORLD_OST se han convertido en tendencia mundial en Twitter durante varias horas.