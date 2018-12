Alfredo Adame filtra sus fotos íntimas para evitar extorsión de ex

Espectáculos - 23/12/2018 07:59 a.m.

Después de que circularan por las redes sociales unas supuestas fotografías íntimas de Alfredo Adame, el conductor finalmente reconoció que si se trata de él, y está dispuesto a terminar con escándalos, compartiendo las imágenes de su miembro para defenderse de su ex quien lo acusara de tener un miembro viril "pequeño".

La ex del conductor, Susan Quintana, había declarado para una revista de espectáculos que el pene del actor era del tamaño de un dedo meñique, y ahora éste sale en defensa propia y muestra unas fotografías que ella misma tomó, las cuales confirman que lo que dice ella, "no es real", asegura Adame.

El presentador, en entrevista con Flor Rubio, explicó que su ex pareja Susan Quintana le había tomado unas fotografías mientras él estaba dormido.

"Ella solita se echó la soga al cuello, porque ahí ya desmintió su dicho de que mi miembro viril que no es chiquito como ella dice", comento Alfredo.

"Tomó esas fotos y las subió, también unas fotos que ella subió de mi teléfono celular que se robó, con eso me trató de extorsionar, porque ahí tenía un video de 15 segundos donde según estaba haciendo cibersexo con una mujer", explicó, informó El Universal.

"A mí en nada me afecta, soy un hombre de 60 años, no manejo la doble moral, yo le digo sus verdades a las malas personas, sean hombres o mujeres... te lo digo por el caso de Diana Golden, me atacó y ya se la regresé...todos se quieren colgar porque doy buenos reflectores, Diana Golden salió de ultratumba, nadie se acuerda de ella", comentó.

El conductor aseguró que Susan tiene varios problemas psicológicos y la definió como una persona bipolar, esquizofrénica y paranóica.

"Soy muy normalito, de un tamaño muy estándar, eso sí, bastante grueso, peor un tamaño muy normal. Pero tengo cuatro hijos maravillosos, nunca se ha quejado una novia, nunca absolutamente nada", dijo.