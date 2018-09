11 películas para superar a tu ex

Estás en medio de una ruptura amorosa y el drama, ve por palomitas y helado de chocolate. Cancela todos tus planes y prepárate para seguir tu camino.

Estas películas te ayudarán a superar a tu ex.

"(500) Days of Summer"

Esta película tiene una lección, y no, no es que Summer haya sido mala (porque realmente siempre fue clara). Se trata de que, cuando alguien no es para ti, no puedes forzarlo, así de sencillo.

"Blue Jay"

Si tu ruptura ya tiene bastante y nada más no puedes superarla, esta película es para ti. A veces idealizamos mucho al pasado y nuestras personas no son tan perfectas como pensábamos.

"Bridesmaids"

Es una película en la que, a la protagonista no le va bien en el amor, o en la vida, básicamente. Sí, no todo sale bien, pero aprende a vivir en soledad y a divertirse también.

"Frances Ha"

Todos avanzan menos tú, si has sentido eso, necesitas ver esta película. Frances te recuerda que el amor incondicional muchas veces está en los amigos.

"He´s Just Not That Into You"

Tal vez esa persona que te gustaba, ni si quiera te tomaba en cuenta, y tomaste todas las señalas mal. Esta película es perfecta para entender los distintos tipos de amor.

"Silver Linings"

Pat terminó muy mal con su esposa, incluso en el psiquiátrico, pero al salir conoció a alguien más y siguió su vida. Sí, le costó trabajo, pero de eso va la vida, ¿no?

"The One I Love"

Ethan y Sophie hacen todo para salvar su relación, pero descubren que ya no son los mismos que antes, tal vez buscan estar con alguien más.

"6 Years"

Si tu relación fue más bien algo tormentoso, en la que las peleas nunca faltaron, pero a los ojos de los demás era perfecta, esta película es para ti.

"Amélie"

Aprendió a encontrar la belleza en las cosas más simples, es la gran lección de la película. Tal vez la soledad no tiene por qué ser triste.

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind"

Esta película no puede faltar en la lista, cansado de sus problemas él decide terminar con sus recuerdos; sin embargo, se arrepiente al notar cada detalle de su vida.

"Her"

Theodore se enfrenta a la soledad tras su divorcio, dentro de su depresión se enamora de un sistema operativo. Una comparación sobre lo riesgoso que intentar olvidar a alguien con otra persona.