WhatsApp convertirá las notas de voz en texto

La tecnología utilizada para trascribir los audios será proporcionada por Apple y no por Facebook, por lo que la función solo estará disponible en iPhone.

Por: Brenda González

septiembre, 13, 2021 17:44

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, sigue dando a conocer nuevas funciones con el fin de que sea una herramienta más amable con los usuarios.

Aunque las notas de voz que se envían por la app son de gran ayuda cuando por alguna razón no podemos escribir, también suelen ser inoportunas si nos encontramos en un lugar donde no se puede hacer ruido y no contamos con audífonos.

Ante esto, WhatsApp ya prepara una nueva función en la que será posible convertir los mensajes de audio en texto.

De acuerdo al portal de noticias Wabetainfo, la tecnología utilizada para trascribir los audios será proporcionada por Apple y no por Facebook, que es la dueña de la aplicación.

Esto quiere decir que los mensajes de voz transcritos no se almacenarán en los servidores de la red social de Mark Zuckerberg.

Mientras tanto, Apple utilizará las transcripciones, que se compartirán de forma anónima, para mejorar su servicio de reconocimiento de voz.

Ya que Apple es quien ponga en marcha esta función, la transcripción estará disponible solo en iPhone, sin embargo, se cree que pronto saldrá algo parecido para los usuarios de Android.

La función no estará activa por defecto, sino que se necesitará un permiso especial; al aceptarlo, WhatsApp abrirá una nueva pestaña con el mensaje de voz y la capacidad de convertirlo en texto.

Los mensajes convertidos se guardarán en el dispositivo, por lo que podrán verse en cualquier momento.

Esta función aún está en desarrollo y se lanzará en una actualización futura de WhatsApp para los probadores beta en iOS.

