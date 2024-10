Elon Musk presenta a Optimus, el robot asistente de Tesla

Elon Musk dio un nuevo paso hacia el futuro de la robótica al presentar oficialmente a Optimus, el robot humanoide autónomo de Tesla, en un evento transmitido en vivo.

Este revolucionario asistente está diseñado para realizar diversas tareas en el hogar, con la visión de que, en el futuro, cada persona pueda tener su propio robot, similar a los famosos droides de Star Wars, R2D2 y C3PO.

Durante la presentación, varios modelos de Optimus caminaron entre los asistentes, mostrando su capacidad de movilidad avanzada. Además, se compartieron videos en los que se observaba al robot llevando a cabo tareas cotidianas en entornos domésticos, lo que dejó a los presentes asombrados ante el potencial del proyecto.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8