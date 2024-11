¡Tiembla Spotify! Lanzan app de Nintendo Music

Nintendo lanzó una nueva aplicación de música que permite a los fanáticos volver a escuchar algunas de las canciones más queridas del creador de juegos japonés, desde juegos de Switch como Super Mario Odyssey y Splatoon 3 hasta clásicos de NES como Metroid y Super Mario Bros. Nintendo Music, que no es una secuela de Wii Music, está disponible exclusivamente para los suscriptores de Nintendo Switch Online y se puede descargar ahora para dispositivos Android e iOS desde Google Play Store y App Store de Apple , respectivamente.

La aplicación Nintendo Music es muy similar a los servicios como Spotify. Los usuarios pueden buscar por juego, plataforma y personaje, o seleccionar listas de reproducción basadas en el estado de ánimo. Nintendo Music permitirá a los usuarios reproducir canciones en bucle durante una hora, crear sus propias listas de reproducción y descargar canciones para escucharlas sin conexión. La aplicación incluso tiene una configuración de spoiler que evitará que escuches canciones de batallas con jefes o momentos importantes que quizás aún no hayas vivido.

La selección de Nintendo Music es mínima, comparada con el enorme catálogo de juegos de Nintendo. La melodía de fondo del Canal Tienda Wii suena para complementar cualquier compra que estés haciendo.

Aquí está la lista completa de bandas sonoras disponibles en Nintendo Music en el lanzamiento:

Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Kirby Star Allies

Mario Kart 8 Deluxe

Pikmin 4

Pokémon Scarlet and Violet

Splatoon 3

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wii

Super Mario Galaxy

Wii Channels

Nintendo DS

Nintendogs

Tomodachi Collection



Nintendo GameCube

Metroid Prime



Game Boy Advance

Fire Emblem: The Blazing Blade



Nintendo 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Star Fox 64



Súper NES

Donkey Kong Country

Super Mario World 2: Yoshi’s Island



Game Boy

Dr. Mario

Kirby’s Dream Land



NES

Metroid

Metroid (Famicom Disk System ver.)

Super Mario Bros.

Nintendo señaló que se irán añadiendo más canciones a Nintendo Music con el tiempo.

