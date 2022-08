Reportan fallas con buscador de Google

Foto: Especial

Cerca de las 9 de la noche, usuarios comenzaron a compartir a través de redes sociales que el buscador daba error.

Por: Redacción INFO7

agosto, 08, 2022 21:00

Cerca de las 9 de la noche del lunes usuarios de internet comenzaron a reportar a través de redes sociales que el buscador de Google presentaba fallas.

Varios intentaron hacer una búsqueda sin embargo no lo pudieron lograr debido a que la web les marcaba un error.

The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds. (El servidor encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Por favor, intenta otra vez en 30 segundos). Fue la leyenda que vieron miles de internautas.

Mediante la página de Downdetector, más personas comenzaron a reportar la situación por lo que la web comenzó recolectar las quejas y mostrar en su gráfica un aumento.

La falla estuvo presente en todo el mundo por lo que millones se vieron afectados, sin embargo hubo quienes no percibieron los problemas con el buscador.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS