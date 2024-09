Registra FDA chip de Neuralink que busca curar la ceguera

Neuralink, la empresa de tecnología fundada por Elon Musk en 2017, ha anunciado un importante avance en su misión de integrar inteligencia artificial (IA) en el cerebro humano.

La compañía ha desarrollado un nuevo chip cerebral llamado Blindsight, que tiene el potencial de devolver la vista a personas ciegas, incluso a aquellas que nunca han visto desde su nacimiento o que han perdido ambos ojos y el nervio óptico.

Este dispositivo ha sido reconocido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como un "producto innovador", lo que acelerará su proceso de evaluación y desarrollo.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



